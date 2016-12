Actualízate sésamo!

Si hay que destacar algo de las aplicaciones libres es su permanente actualización ya sea para corregir errores o para agregar nuevas funcionalidades.



Entre estas se encuentra Pidgin el mensajero instantáneo multiprotocolo del que ya he hablado en este blog.

En estos últimos días, con la salida de Windows Live Messenger 2009, Microsoft hizo algunos cambios en el protocolo que usa su mensajero y esto hizo que en Pidgin dejara de funcionar las cuentas de MSN.

Al día siguiente ya tenemos la actualización que corrige estos problemas y de paso algunos otros que tenía con distintos protocolos y algunos crashes medio raros que producía el programa. En definitiva Pidgin es un programa que crece día a día y que es altamente recomendable, sobre todo si usan mas de una cuenta de mensajería instantánea sea del servicio que sea.



Descarga Pidgin 2.5.4



Por otro lado está el caso de los navegadores: los de código abierto se actualizan constantemente y siempre buscan mejorar la experiencia del usuario. Firefox, Safari y Chrome son claros ejemplos. En contrapartida está Internet Explorer (que no es de código abierto) que solo ha tenido dos actualizaciones en varios años. Antes que se enojen los usuarios de la O roja debo decir que Opera es un caso especial ya que a pesar de ser gratuito pero no de código abierto, también se actualiza constantemente.



Las actualizaciones son un factor común y una gran ventaja de cualquier software libre: sistemas operativos GNU/linux, Notepad++, Filezilla, Songbird, MySQL, OpenOffice, 7-zip, The Gimp, Vuze, VirtualBox y muchísimos mas.



¿Qué es lo malo? Si no tenemos conexión a internet estamos desconectados del mundo, aunque si fuera así no estarían leyendo esto ;-)