Reemplazos Gratuitos: Grabadores de CD

Nero Burning Rom es sin dudas la mas conocida de las suites de software para grabación de CDs. Pero a la vez, tampoco hay dudas de que es la mas pesada e invasiva. Para colmo de males para usarla deben desembolsar una buena cantidad de dolares, ya que las grabadoras actuales ya no suelen venir con un CD con utilidades de grabación y no es una aplicación gratuita. Nero se ha convertido en el mas claro ejemplo de Bloatware (software inflado).

Pero encontrar una utilidad que lo reemplace no es tan sencillo. El software de grabación gratuito siempre fue una gran deuda pendiente en el mundo de Windows (En GNU/Linux siempre se incluyen estos programas, Brasero de Ubuntu es un claro ejemplo).



Después de años probando varias opciones creo que la única alternativa es un conjunto de dos programas en constante desarrollo: CDBurnerXP y ImgBurn. Por qué dos programas? Veamos...



CDBurnerXP Pro es la opción recomendada. Un excelente programa que graba CDs, DVDs y Blue-Ray Disc, de una manera sencilla, rápida y segura. Podemos grabar discos de música (con y sin espacios entre pistas), de datos, hacer copias y borrar discos regrabables. Este programa sueco es muy liviano y rápido. El archivo de descarga pesa menos de 4 Mb, nada comparado con los cientos de megabytes de la suite completa de Nero.

La única contra que le encuentro es que no es Open Source (aunque si gratuito) y que solo graba imágenes en formato .iso .



Descargar CDBurnerXP 4.2.3



ImgBurn Compensa las carencias de CDBurner XP, ya que graba todo tipo de archivos de imagen de disco incluyendo BIN, CUE, DI, DVD, GI, IMG, ISO, MDS, NRG y PDI. A pesar de que el objetivo principal de esta aplicación es grabar imágenes de disco, en las últimas versiones a incorporado otras herramientas que amplian su funcionalidad: Graba CDs de audio, datos, crea imágenes a partir de archivos o de un disco y verifica la integridad de una copia. Otra ventaja: pesa menos de 2 Mb y funciona en cualquier sistema operativo de Microsoft y hasta en linux a traves de Wine.

Como desventajas debo comentar que la interfaz no es tan amigable como la de CDBurner





Descargar ImgBurn 2.4.2.0

Descarga Pack de Idioma español para ImgBurn