Un tema bastante conflictivo es sin dudas: ¿donde buscar ayuda cuando se nos presenta un problema? Entre tantas opciones me gustaría destacar las buenas, las malas y las feas (aunque no necesariamente en ese orden)



Google: Se complica cuando es algo muy específico y la mayoría de los usuarios medios no saben explotarlo al 100%. Por otra parte, en los últimos tiempos se ha convertido en un arma de doble filo: si deseamos descargar un programa gratuito y no lo describimos como corresponde, podemos terminar bajando programas con malware (virus, troyanos, spyware, etc.). Un claro ejemplo es el Ares, el cual está lleno de versiones "no oficiales" llenas de alimañas que surgen al buscar en Google.



Foros: En una época eran casi milagrosos. Hoy en día están cada vez mas desatendidos y llenos de trolls y flammers. Por otra parte muchas veces podemos estar días sin conseguir respuestas.



Listas de Correo: Son la mejor opción cuando se refieren a un tema específico. Pero esa es justamente su desventaja: si buscamos algo que no está relacionado a algún software en particular nos costará encontrar una lista adecuada.



Yahoo Respuestas: Lo peor: alto número de respuestas imprecisas o inexactas premiadas. Y encima hay mucha gente que confía en estos servicios. Yo recomiendo no confiar en nada que salga en este servicio de Yahoo!



Sin dudas este es un tema en el cual se debería trabajar en la red, ya que una plataforma confiable sería una inagotable fuente de recursos.