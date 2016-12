Reemplazos: OpenOffice por MsOffice

Hay que decirlo sin pelos en la lengua: Microsoft Office 2007, mas allá del apartado visual que es impecable, es la suite de oficina mas potente que existe en el mercado. Pero tiene algunas desventajas: su licencia es excesivamente cara y el 90% de los usuarios no necesitas mas del 10% de esa potencia. O sea: ¿por qué gastar cientos de dolares en una herramienta que supera nuestras necesidades cotidianas para manejar documentos?. La pregunta que surge de la anterior es: ¿por qué usar software ilegal (como versiones piratas de MS Office) si existen alternativas libres y gratuitas que pueden cubrir ampliamente nuestras expectativas.





En suites de oficina gratuitas la que se lleva todos los laureles es OpenOffice.Org (OOo para los amigos). Como ya dije anteriormente tiene el apoyo de un gigante del software como lo es Sun Microsystems (creador de Java), es gratuita y de código abierto (o sea que cualquiera puede modificarla). Cuenta con Calc un editor de hojas de cálculos (como Excel), un procesador de texto llamado Writer (reemplazo de Word), un gestor de base de datos (Base de idénticas funciones que Access) y un editor de presentaciones al estilo Powerpoint (Impress). Tiene una herramienta adicional no incluida en la suite de Microsoft: Draw es un completo editor de gráficos vectoriales al mejor estilo Corel Draw (aunque no tan potente).

Todos estos programas cumplen sin ningún problema con las actividades que realizamos cotidianamente con sus pares de Microsoft y hasta pueden abrir, editar y guardar archivos creados con estos últimos. También tienen funciones extras que no existen en MS Office: permiten agregar extensiones (al estilo Firefox) para ampliar su funcionalidad, tiene una mejorada aplicación de recuperación de errores y permite exportar nativamente a pdf.

Para la versión 3.0, que se espera para fines de Septiembre, habrá jugosas novedades como la edición de pdf (no solo la exportación en este formato), compatibilidad completa con casi todos los formatos de documentos existentes, en Writer vista de múltiples páginas y notas al margen, en Calc una renovada interfaz y se aumenta el límite de columnas a 1024. Por otra parte estará disponible de forma nativa la versión para Mac.

Hay una gran expectativa con la salida de esta versión de OOo 3.0 , que por supuesto anunciaremos en HoCe En Blog!. Mientras tanto pueden descargar la versión 2.4.1 de esta magnifica suite de oficina que poco tiene para envidiarles a los productos pagos.



Descargar OpenOffice 2.4.1