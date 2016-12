Chrome: el navegador de Google

Hace poco tiempo que Google reafirmó su apoyo a la fundación Mozilla, en especial a Firefox, extendiendo el convenio que hay entre las dos compañías por tres años mas. Este acuerdo era muy importante para la fundación, ya que Google es la principal fuente de ingresos para mantener el proyecto de código libre.

Por esto mismo no deja de sorprender el anuncio que ha dado Google el día de ayer. El día de hoy, Martes 2 de Septiembre de 2008, se ha lanzado la versión Beta de su navegador web basado en el motor Webkit (el que usa Safari, uno de los competidores de Firefox).



Chrome es el nombre que le ha dado el gigante de la web a este navegador que parece ser un duro competidor en un mercado cada vez mas disputado. Al parecer va a ser de código libre y tendrá algunas cosas de Firefox. Entre sus características se encuentran: un intérprete de JavaScript llamado V8 (reescrito desde cero y teóricamente mucho mas rápido que cualquier otro), pestañas en diferentes procesos (de tal forma que si un sitio provoca un fallo en el navegador, no afecta a los demás), un sistema inteligente de autocompletado de la barra de direcciones llamado omnibox que busca no solo en las páginas visitadas, sino también en las más comunes de la red (similar a lo que hace la Awesome Bar de Firefox), modo incógnito de navegación (nueva funcionalidad de IExplorer 8) y una ventana que se abre por defecto con una vista previa miniatura de las últimas páginas visitadas al estilo "speed dial" de Opera.



Muchos blogs y sitios de noticias se hicieron eco de esta noticia, que fue difundida por Google de una manera curiosa: a través de un comic. Les dejo algunos enlaces sobre la noticia acerca de la web que mas repercusión ha generado en los últimos tiempos:



Edit:

Ya disponible en la página web oficial se puede descargar el navegador que tantas expectativas ha generado en tan poco tiempo. Creo que si lo hubieran anunciado con tiempo hubieran superado el record de descargas de Firefox 3.



La descarga he instalación son muy sencillas, así que a animarse a probar este software tan prometedor.