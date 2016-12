AIMP: ¡Qué sonido!

Soy amante de la música y siempre estuvo en mi la duda sobre que reproductor de archivos de sonido usar.

Nunca estuve conforme con el reproductor de Windows Media, pesado e incómodo. Winamp nunca me terminó de cerrar. Songbird todavía está muy verde y en estado beta. La primera opción que me dejó medianamente conforme fué MediaMonkey: un potente organizador y reproductor de archivos multimedia con infinidad de opciones. Pero si solo quería escuchar música era muy complejo...



Por suerte un día me topé, gracias a un amigo, con un pequeño reproductor ruso llamado AIMP Classic. Y santo remedio!



Aimp se destaca sobre el resto por su impresionante calidad de sonido. Creanme que es superior a cualquier otro reproductor de los conocidos. Pero eso no es todo. Su interfaz es ordenada y muy intuitiva. Está lleno de opciones de configuración: el aspecto se puede personalizar totalmente, se pueden cambiar skins, colores y transparencias. Podemos organizar a nuestro gusto atajos de teclado para casi cualquier función del programa. Reproduce casi cualquier formato de audio y tiene un ecualizador con varios presets (al estilo Winamp) muy interesante. Las listas de reproducción se pueden organizar en pestañas, lo que hace que podamos tener varias abiertas sin ningún problema.

Otro aspecto que lo destaca son sus "Utilidades". Estas son un conjunto de aplicaciones que se instalan con el programa que incluyen un conversor entre distintos formatos de audio, un editor de etiquetas, un grabador de sonidos y una biblioteca para organizar nuestra música.



A pesar de ser ruso no hay que preocuparse, ya que viene en mas de 20 idiomas, incluyendo inglés, portugués, español y hasta catalán: Solo recuerden marcar la opción "Aditional Languages" cuando lo estén instalando.

Por otra parte hay que destacar que es muy liviano y gratuito. Altamente recomendable.



Descarga directa: Aimp 2.50 (Nueva versión que incluye biblioteca de audio!)



En el sitio oficial se pueden descargar pluggins y skins, pero lamentablemente la página está en ruso. Así que les dejo otros links:



Descarga de Skins Softonic

Mas Skins (Gracias a javuim26 de Uimpi.net)