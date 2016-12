Safari safa

Tras el artículo de Navegadores desactualizados, me decidí a probar Safari.



Safari es el navegador web de Apple, que se incluye en las distintas versiones de Mac OS el sistema operativos de las máquinas Apple. Hace un tiempo que circula la versión Windows de esta maravilla del mundo de la manzana, pero nunca me terminaba de convencer de descargarlo porque en un principio las versiones de para Windows eran inestables y llenas de errores.







La instalación me llevó varios minutos, algunos mas que una instalación de Firefox, aunque muchos menos que la Internet Explorer 7. Como primera opción nos pregunta si deseamos instalar dos agregados: Bonjour que facilita el uso del navegador en redes corporativas y las Actualizaciones automáticas (que se recomienda activar). El resto de la instalación no lleva participación por parte del usuario.









Al abrirlo por primera vez me quedé esperando la función de importar marcadores y configuraciones desde otros navegadores (algo promocionado en la página de Apple) pero esto nunca apareció. Si bien en el menú "Archivo" esta la opción de importar y exportar favoritos, esto no es lo que prometió Apple.Una vez abierto se ve una interfaz muy agradable y minimalista al mejor estilo de Apple. Se nota una gran área para visualizar páginas. Aunque en este aspecto tengo que marcar como punto negativo las pocas opciones que hay para agregar o quitar botones a la barra de herramientas.Haciendo uso de este se ve que es muy rápido, quizás el mas rápido que he probado, incluso por encima de Opera o Firefox. La administración de los favoritos es excelente, de lo mejor. Viene con algunas funciones integradas muy útiles como un corrector ortográfico y la posibilidad de redimensionar los cuadros de texto. Lo que no encontré y que me hubiera gustado mucho, son las opciones de recuperación ante un cierre imprevisto y la de abrir la última sesión.En conclusión, es un magnífico navegador web, que se destaca por su interfaz y por la velocidad de navegación. Muy recomendado.