Semacode - ¿Qué es eso?

Buscando nuevos elementos para agregar al nuevo diseño del blog, me encontré con Semacode.



Semacode es una empresa Canadiense que ha desarrollado un código de dos dimensiones que sirve para identificar direcciones web mediante una cuadrícula, como el que ven en la imagen.



Este tipo de código no está pensado para ser utilizado con un lector especial como sería el caso de los tradicionales códigos de barras, sino que su objetivo es leer las direcciones web directamente con la cámara de un celular.

Ejemplifiquemos su uso: vamos a una conferencia sobre tecnología y nos encontramos con el CEO de una importante empresa. Este nos da su tarjeta personal donde notamos que a parte de su nombre, el logo de la empresa y sus datos personales, se ve el código semacode. Con nuestro celular sacamos una foto a dicho código y luego de que el teléfono lo identifique estaremos accediendo a su web sin mas trámite.



Esta tecnología, que aun está en desarrollo tiene infinidad de aplicaciones y a pesar de que nos es tan popular aun ya se ven en ciertos lugares. Por ejemplo he visto que zapatillas de grandes marcas cuentan en su lengüeta con un semacode.



Para generar nuestro propio semacode, debemos ingresar a esta página e ingresar nuestra url y un título si lo preferimos y el código se generará automáticamente.



Sin dudas una tecnología que promete...