Nuevo diseño

He notado que el template que elegí para este blog es un poco pesado, sobre todo con conexiones lentas. También he visto un par de bloggers que usan el mismo, lo que atenta contra mis principios (?). Por eso y porque nunca me termino de cerrar el diseño, he decidido darle una nueva lavada de cara a este blog.

He elegido un Template bien minimalista, el cual estoy tratando de adaptar a mi gusto y placer. Pero eso lleva bastante tiempo, del cual no dispongo, sobre todo para editar el html algo que si bien manejo, no es a fondo.

Así que sabrán entender la falta de frecuencia en los post y les pido paciencia.



A quienes les interese pueden ver el progreso del nuevo template en la dirección provisoria que he creado para tal fin.





Saludos terrícolas!



Link:

HoCe en Blog! remixado (en desarrollo)