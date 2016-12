Navegadores desactualizados

He notado siguiendo las estadísticas del sitio, que la mayoría de las visitas a mi blog son con Internet Explorer 6 y con Firefox 2. Para ser mas precisos el 27% de los visitantes ingresan con IE 6 y el 25% con FF 2, contra un 21 % que lo hace con la última versión del browser de Microsoft (IE 7) y solo un 15% que lo hacen con Firefox 3.0.1

Muchas veces el que tiene pocos conocimientos de informática o el que está mal informado le resta importancia a las actualizaciones de los navegadores. Esto es un grave error ya que la mayoría de las actualizaciones que se les hacen a estos son por cuestiones de seguridad. También estas actualizaciones mejoran el rendimiento y la experiencia de uso.



En el caso de la versión 7 de Internet Explorer es común que la gente se resista al cambio por su interfaz (que es muy mala y poco intuitiva) o por la demora de su instalación. Sin embargo es un navegador mucho mas completo y seguro que su antecesor, el de la versión 6, el cual es obsoleto por su antiguedad sobre todo.



Lo de Firefox es algo que me deja duditativo. Es que con el super promocionado "Download Day" esperaba que esta tendencia se revirtiera en poco tiempo. Supongo que los que resisten el cambio lo harán porque apenas salió la versión 3 del navegador de Mozilla, se denunciaron 3 vulnerabilidades críticas y porque en un principio no funcionaban la mayoría de las extensiones. Esto último es algo habitual cada vez que lanzan una versión nueva, ya que las extensiones son aplicaciones de terceros. Pero debo comentarles que ya está todo resuelto! Las extensiones se han actualizado casi completamente y Mozilla ya lanzó el parche con la corrección de las vulnerabilidades. Eso es lo mágico del software libre...



¿Y Opera/Safari? Es un caso especial el de los navegadores menos populares (lo que no indica que no sean excelentes) como Opera o Safari. Al ser menos conocidos y por tener pocas visitas a mi sitio desde ellos no se puede hacer un análisis preciso. Sin embargo se ve que los ususarios de estos están mas informados, ya que siempre acceden con la última versión.



Por eso les recomiendo actualizar sus navegadores cada vez que puedan. En el caso de Firefox, Opera y Safari, esta actualizaciones las sugiere el navegador o pueden buscarlas desde el menú "Ayuda", "Buscar actualizaciones". Si todavía usan Internet Explorer les recomiendo probar Firefox o si lo prefieren Opera o Safari: son rápidos, seguros, fáciles de instalar y se actualizan períodicamente. Cada uno tiene ventajas y desventajas pero sin ninguna duda cualquiera de ellos es superior a Internet Explorer.

Si insisten en usar Internet Explorer deben ingresar a Microsoft Updates, validar su Windows original, luego descargar el programa y tener paciencia para el tortuoso proceso de instalación. Usted decide...



Links de descarga:

Firefox 3.0.1

Opera 9.51

Safari 3.1.2

Internet Explorer 7