MP3, MP4,... MP5???

Caminando por la calle escuché que alguien había comprado un MP5 en una casa de electrodomésticos y me alarmé un poco. Es que un MP5 es un rifle de asalto automático (como el de la foto) de la empresa Heckler & Koch que usan unidades militares, fuerzas de seguridad y de élite.



Averiguando un poco, me entero que estos chicos que hablaban de un "MP5" estaban hablando en realidad de un reproductor de música portátil con cámara integrada. Veamos porque se produce este error de conceptos.



Ya hace unos años se han hecho comunes los reproductores de MP3 los cuales son mal llamados "MP3" a secas. En realidad mp3 es un formato de compresión de audio que recorta el espectro no audible por el oído humano para ahorrar espacio de almacenamiento, por lo tanto un MP3 es un formato contenedor de audio y su respectiva extensión.







Un tiempo después salieron los reproductores de MP4, que no son mas que un reproductor de archivos MP3 a los que se le agrega la funcionalidad de reproducir video. Pero es común confundirse ya con este nombre. No se denomina MP4 por ser una evolución del reproductor de MP3, sino porque usa para visualizar video el formato contenedor MP4. Este formato puede tener varias extensiones como .mp4, .m4a, .3gp o .amv. En este sentido un celular de gama media que reproduce video es un reproductor MP4 ya que la mayoría utilizan la extensión 3gp.



Si seguimos la analogía, primero fueron los reproductores de MP3 y luego los de MP4. Entonces si le agregamos una nueva funcionalidad a un reproductor MP4 lo primero que se nos viene a la mente es que es un MP5!



En conclusión llamar a un reproductor de MP4 con cámara de fotos MP5 es un error bastante común en este lado del mundo, ya que no existe un formato contenedor que se llame de esa manera y no tiene nada que ver con la tecnología que emplea. Siguiendo esta línea errónea de pensamiento podriamos decir que un teléfono móvil con cámara que reproduzca mp3 y video tendría que llamarse MP6!



Particularmente creo que este tipo de productos tiene poca vida por eso mismo: ya es casi un estándar que los teléfonos celulares de gama media incluyan estas funcionalidades y mas...