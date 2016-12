Dispositivos SSD

La tecnología evoluciona constantemente, de eso no hay dudas. Pero muchas veces una tecnología nueva no significa una mejora o solo implica una mejora en ciertos casos.



En este sentido mucho se ha hablado de los Dispositivos o Unidades de Estado Sólido (SSD por sus siglas en inglés) como el futuro del almacenamiento de grandes cantidades de información, aunque hoy en día estemos lejos de que lo sea.







Pero primero veamos que son los mal llamados discos SSD.



Digo que son mal llamados discos ya que a pesar de cumplir con las mismas funciones de un disco rígido, en sus componentes no se encuentra nada similar a un disco.



Históricamente los discos rígidos han sido gran fuente de problemas para los fabricantes de Hardware. Poseen uno o varios platos giratorios de una aleación de aluminio cubiertos por material ferro-magnético. Cada sector de estos platos es leído por un cabezal sobre un brazo móvil que interpreta la carga magnética que hay en él, desplazándose sobre la superficie del plato. Si la carga es positiva lo interpreta como un 1, si es negativa como un 0. Esa es a grandes rasgos la manera en que funcionan. Todo este accionar mecánico de platos giratorios y cabezales móviles hace que a pesar que son cada día mas rápidos, con respecto a otros dispositivos como memoria RAM o procesadores, que solo cuentan con partes electrónicas el rendimiento es mas bien pobre, generando un cuello de botella difícil de superar por los fabricantes.







Con la popularidad que fueron adquiriendo adquiriendo las memorias flash, ya sea en tarjetas de memoria, en pen-drives, o reproductores de MP3, surgió la idea de usarlas como almacenamiento principal de una PC. Como ventajas se veía que al ser un dispositivo totalmente electrónico, no iba a tener los problemas ligados al disco rígido e iban a ser rápidas y silenciosas.







En definitiva una unidad SSD es un conjunto de chips de memoria flash que simulan ser un gran almacenamiento único de datos. En un principio tienen algunas ventajas sustanciales respecto a los discos rígidos tradicionales: Arrancan mas rápido, mejor tiempo de lectura, no produce ruido ni calor y son mas pequeños y livianos.







Sin embargo a medida que se fueron haciendo populares y como no todo es color de rosa, se fueron encontrando ciertas desventajas que han hecho que no sea la mejor opción a la hora de adquirir una nueva unidad de almacenamiento:





Como toda tecnología nueva, los precios son muy elevados.



Aunque ha aumentado mucho en los últimos tiempos, la capacidad de almacenamiento no ha llegado a la de los discos duros tradicionales actuales: las capacidades máximas que se encuentran en el mercado para los SSD son de 256 GB, mientras que la de los discos duros llegan a 1500 GB



Aunque se creía que por no tener partes mecánicas iban a tener menor consumo de energía, la diferencia aún no es significativa



Presentan una elevada tasa de fallos comparada con los disco duros tradicionales y por otra parte la vida útil de los SSD es mucho mas corta.



A pesar de tener mejor tiempo de arranque y lectura, los procesos de lectura/escritura de pequeños archivos, son mucho mas lentos, por lo que el rendimiento de ciertos programas y hasta del mismo sistema operativo, no es de lo mejor.







A pesar de todo esto en un futuro no muy lejano van a ser una opción para pensarlo, pero hoy en día solo lo veo como una tecnología en desarrollo, por lo tanto no se la recomendaría a nadie.