Cansados de Live Messenger? Pidgin!

Cansados de instalar parches, de tener virus en sus PC de dudosa proveniencia y de gente cargosa ;-) que manda codazos, vibraciones y demas cosas raras?. ¿Les parece el Messenger de MSN pesado y lleno de pequeños agregados que solo le interesan a niños y adolescentes? ¿Quisieran dejar el Live Messenger de Hotmail (o cualquiera de sus derivados) y no quieren perder sus contactos?



Pues la solución es usar una alternativa compatible con la red MSN y con muchas otras, liviano, completo, gratis, de código abierto y configurable en todo sentido. ¿Qué tal cosa no existe? Si que existe y se llama Pidgin!



Pidgin es un cliente multiprotocolo que te permite manejar todas tus cuentas de mensajería instantánea desde una única ventana. La última versión es compatible con AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google Talk, Groupwise, ICQ, IRC, MSN, MySpaceIM, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo! y Zephyr. Viene en múltiples idiomas y tiene versiones para Windows y para GNU/Linux (viene por defecto en algunas distros populares como Ubuntu).



Es muy fácil de usar. La primera vez que abrimos el programa aparece el gestor de cuentas donde agregamos nombre de usuario, apodo y algún detalle mas respectivo al tipo de cuenta y listo. Todos nuestros contactos aparecerán "mágicamente" y ya estamos preparados para utilizarlo. Si queremos agregar mas cuentas solo tenemos que ir al menú "Cuentas" y hacer clic en "Gestionar" o simplemente presionar Ctrl + A.



Es una excelente opción y funciona muy bien: en mi experiencia lo uso con mis cuentas de Gmail, Yahoo!, AIM y MSN. También me conecto a canales de IRC sin problemas. Una maravilla...





Descargar Pidgin 2.4.3