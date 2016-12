TrueCrypt 6: datos seguros.

La criptografía es un arte que sirve para que sólo personas que conozcan ciertos parámetros puedan leer determinado documento. Esto se uso mucho durante la segunda guerra mundial, donde los distintos bandos para enviar mensajes los cifraban. Si estos eran interceptados por el enemigo no podrían ser leidos a menos que se descubriera el método de cifrado.



Por supuesto esto se puede aplicar en computación. A través de métodos (algoritmos) de cifrado y contraseñas podemos realizar cifrado de cualquiera de nuestros datos.



Pero a no preocuparse por cosas raras, como siempre en el mundo de la informática hay herramientas que hacen las cosas mucho mas sencillas.



Para encriptar datos, la opción mas sencilla y mas segura se llama TrueCrypt. Es una aplicación de software libre que permite crear archivos cifrados, de tal forma que todo lo que contengan pueda ser accedido sólo si se conoce la contraseña que se usó para su creación. Además el cifrado y el descifrado ocurren en la memoria, antes de ser escritos al disco. Esto hace que no queden rastros del método que usamos ya que la memoria se borrará cuando se apague el equipo. Acaba de salir la versión 6 que contiene jugosas novedades, como disponer de un sistema operativo completo oculto, un nuevo sistema de cifrado para volumenes ocultos manteniendo compatibilidad con versiones anteriores y algunas mejoras de rendimiento y seguridad.



Para los que estén interesados en esta maravilla del software libre, les dejo el enlace de descarga y un tutorial con todo lo que tienen que saber para usar TrueCrypt sobre Windows, GNU/Linux y otras plataformas.



Descarga TrueCrypt 6

Tutorial TrueCrypt (Kriptopolis.org)