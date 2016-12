Páginas Web: Cómo funcionan?

Hace unos días me hicieron una pregunta que derivó en otra mucho más amplia. La pregunta fue: ¿Por qué algunos sitios Argentinos son ".com" y por qué otros son ".com.ar"?. Para contestar esta pregunta hay que salir un poco de la abstracción a la que nos lleva la web y pensar: ¿Cómo funcionan las páginas web?



No es fácil de responder, por lo que trataré de hacerlo a grandes rasgos y con ejemplos y términos que sean entendibles por la mayoría de los mortales.



Comparemos cada página web con una casa. La dirección de la casa vendría a ser lo mismo que el nombre de la dirección de la web que queremos visitar. Los materiales de los que está hecha la casa serían en este caso, el contenido de la página y, así como los materiales de la casa tienen que tener un sustento físico que es el terreno donde está edificada, las páginas web deben tener donde alojarse. Estos soportes físicos, que se denominan Servidores, comúnmente son grandes computadoras que almacenan todos los archivos de una o varias páginas web y administran quienes se conectan a estas, entre otras cosas.



Las direcciones de las páginas web (URL) no son las reales de donde se alojan las páginas, sino que son una referencia que sea fácil de recordar para los humanos. Estas hacen referencia a la dirección real que está conformada por cuatro números del 0 al 255 separados por puntos a los cuales se le llama dirección IP.



Para que se entienda mejor pongamos el ejemplo de una página conocida como Google. Cuando se quiere entrar en Google uno pone en la barra de direcciones "www.google.com". Lo que hace el explorador es preguntar a quién pertenece esta dirección en un índice (que vendría a ser como una guía telefónica en el ejemplo de la casa). De ahí descubre que la dirección "www.google.com" está asociada a la dirección real "64.233.167.147" (si entramos este número en el navegador obtendremos el mismo resultado que con www.google.com). Es recién entonces cuando el navegador se dirige al servidor que aloja esta dirección, solicita ver esa página y en caso de ser autorizado, la carga. Todo esto sucede en unos pocos segundos.



El enlace que hay entre una dirección URL y una dirección IP no tiene que estar necesariamente en el mismo servidor donde está alojada la web. Por lo tanto las URL terminadas en ".com" y ".com.ar" pueden referirse a páginas almacenadas en cualquier lugar del mundo. Pero se indican con ".ar" cuando están dirigidas especialmente a los habitantes a un país determinado, Argentina en este caso.



