Mucho se habló desde su lanzamiento. Como todo lo que hace Google, Chrome parecía ser una revolución que llegaba para quedarse. Sin embargo lo que me parece después de un tiempo de usarlo es que no es lo que todos esperábamos.

Google, en mi opinión, no buscaba salir a competir con los tapones de punta en la guerra de los navegadores que protagonizan desde hace tiempo Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari y lo que parece una casi interminable lista de etcéteras. Lo que buscaba el gigante de la web, era mostrar a su manera cual es el enfoque al que deberían apuntar los navegadores de ahora en mas: que la protagonista sea la web y no lo que lo rodea, que la ventana no llame mas la atención que el paisaje que se ve a través de ella.



Por supuesto este enfoque es lo que mas le conviene a Google, enfocar la pelea en sus productos, en ser protagonista en la tan nombrada nube. Es mas una de las funciones que mas me llamó la atención de Chrome es la posibilidad de crear accesos directos a aplicaciones web y ejecutarlas como si se tratara de un programa mas instalado en nuestro disco rígido. Así, por ejemplo, podemos crear un acceso directo en nuestro escritorio o en el mismísimo Menú Inicio de Windows a Gmail y ejecutarlo como si fuera nuestro cliente de correo, ya que con esta opción no se muestra en ningún momento que es Chrome el que está mostrando la web de Gmail. Es una opción mas que interesante, pero hasta ahí llegó Chrome...



El resto de las funciones que aporta no son llamativas ni novedosas. La navegación anónima ya figura en las funciones de los demás navegadores (aunque sea en sus versiones beta y recordemos que la versión de Chrome es beta), el motor Javascript, que prometía ser el mas rápido conocido hasta estos días ha perdido y por un importante margen con la versión de prueba del nuevo motor que incorporará Firefox en sus próximas versiones (llamado Tracemonkey). Por otra parte su velocidad y estabilidad, se ve bastante afectada cuando empezamos a exigir al máximo al navegador. Y no mencionemos las vulnerabilidades que se encontraron apenas fue publicado el programa.



Según los grandes sitios de estadísticas Chrome se ha estancado en el 1% del mercado y no parece que a corto plazo este número crezca notablemente. Mientras tanto el equipo que desarrolla Firefox ha presentado algunos videos que aplican algunas ideas de Chrome y de la Cloud Computing (la nube) que parecen ser el verdadero futuro de los navegadores web.



Pero como siempre digo. solo el tiempo dirá en que termina esta guerra desenfrenada por dominar la red de redes, esa que tanta importancia a cobrado en nuestras vidas en los últimos años.